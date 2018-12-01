شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في بلجيكا تحذر المواطنين من مظاهرات بروكسل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أهابت سفارة المملكة العربية أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب للشوارع التي تشهد مظاهرات العاصمة البلجيكية بروكسل. وطلبت السفارة عدم التردد بالتواصل معها في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله على الرقم:00324747470000



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