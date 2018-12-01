شكرا لقرائتكم خبر عن «العمليات الأمنية»: أمطار غزيرة على أجزاء من محافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.. وأهابت بالمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر.

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.. وأهابت بالمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر.

شكرا لقرائتكم خبر عن «العمليات الأمنية»: أمطار غزيرة على أجزاء من محافظة جدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .