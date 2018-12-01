منصور بن متعب يصل إلى المكسيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مكسيكو سيتي

وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب اليوم إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي للمشاركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفيدرالية لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيسا للبلاد.

وكان في استقباله في مطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد الرويلي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية وسفارة المملكة في المكسيك.