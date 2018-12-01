"هيئة السياحة" "وأمانة الطائف" تستعدان للدورة الـ 13 لسوق عكاظ

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

نسقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، الاجتماع الأول للجنة الخدمات للدورة الثالثة عشرة لسوق عكاظ بمقر أمانة الطائف مع أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، عضو اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ رئيس لجنة الخدمات، وعدد من مسؤولي وممثلي الإدارات الحكومية لمناقشة أهم الأعمال القائمة في السوق.

واعتبر آل هميل أن سوق عكاظ رافدًا أساسيًّا من روافد التنمية السياحية والاقتصادية في المحافظة، لافتًا إلى أن الأعمال التي تنفذها الأمانة في سوق عكاظ تأتي من حرصها على دعم كافة الجهود مع شركائها.

وأشار إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومستمرة في تقديم الدعم والمساندة، لافتًا إلى أهمية العمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في السوق.

وبين آل هميل أن لجنة الخدمات بأمانة الطائف تقدم العديد من المشروعات الداعمة للسوق وزواره؛ إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة والقاضية بدعم جهود التنمية والتطوير وفق خطط التنمية، ورفع مستوى الخدمات إلى مستويات أفضل لراحة المواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف أن الأمانة نفذت سابقًا العديد من الأعمال والمبادرات، وعلى استعداد أن تواصل الجهود مثل صيانة المرافق، وصيانة دورات المياه، وإنجاز أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، وتهيئة مواقف السيارات، وصيانة المنشآت التابعة للسوق واللوحات الإرشادية، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء والتشجير والإنارة، وإعادة تأهيل الخيام، وتعزيز الخدمات بالجادة، وتوفير أعمال النظافة وتسهيل جميع وسائل السلامة والراحة والجمال، كما أكد ممثلو الجهات الحكومية المشاركين في الاجتماع الأول للجنة الخدمات تفاعلهم وتجاوبهم مع الدورة الحالية.

من جهته أشار مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي بن ناصر آل زايد، إلى أهم الأعمال القائمة في السوق حاليًا تتمثل في أعمال تجهيز الكاميرات، وزيادة عدد مجمعات دورات المياه العامة، وتهيئة المسرح والتي تعزز خدمة السائح وزوار السوق، لافتًا إلى أن دور الجهات الحكومية وتفاعلها سيساعد في تحقيق مفاهيم الاستدامة في السوق.

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