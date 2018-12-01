"منشآت" تطلق برامج تدريبية في مختلف أنحاء المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن إطلاق عددٍ من البرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.
وغردت "منشآت": تبدأ من يوم غدٍ برامج منشآت التدريبية لأول أسبوعٍ من ديسمبر في عددٍ من مناطق المملكة، ومقاعد الحضور محدودة.
وأشارت إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط التالي: training.monshaat.gov.sa
وتعمل "منشآت" على تلبية احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.
"منشآت" تطلق برامج تدريبية في مختلف أنحاء المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن إطلاق عددٍ من البرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.
وغردت "منشآت": تبدأ من يوم غدٍ برامج منشآت التدريبية لأول أسبوعٍ من ديسمبر في عددٍ من مناطق المملكة، ومقاعد الحضور محدودة.
وأشارت إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط التالي: training.monshaat.gov.sa
وتعمل "منشآت" على تلبية احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
04:42 PM
مقاعد الحضور محدودة.. والتسجيل فيها متاح إلكترونياً
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن إطلاق عددٍ من البرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.
وغردت "منشآت": تبدأ من يوم غدٍ برامج منشآت التدريبية لأول أسبوعٍ من ديسمبر في عددٍ من مناطق المملكة، ومقاعد الحضور محدودة.
وأشارت إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط التالي: training.monshaat.gov.sa
وتعمل "منشآت" على تلبية احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.
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المصدر : الخليج 365
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