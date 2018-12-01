"منشآت" تطلق برامج تدريبية في مختلف أنحاء المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - مقاعد الحضور محدودة.. والتسجيل فيها متاح إلكترونياً

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن إطلاق عددٍ من البرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.

وغردت "منشآت": تبدأ من يوم غدٍ برامج منشآت التدريبية لأول أسبوعٍ من ديسمبر في عددٍ من مناطق المملكة، ومقاعد الحضور محدودة.

وأشارت إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط التالي: training.monshaat.gov.sa

وتعمل "منشآت" على تلبية احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.