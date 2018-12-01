"نورة بنت محمد" ترعى حفل تكريم 325 طالبة متفوقة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - الاثنين المقبل.. بحضور قيادات التعليم وأمهات الطالبات

ترعى حرم أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، يوم الاثنين المقبل، الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتكريم 325 طالبة متفوقة على مستوى المنطقة، بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات .

وقدّمت مساعد المدير العام بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية، ريم بنت محمد الراشد، شكرها للأميرة نورة بنت محمد بن سعود لرعايتها حفل تكريم الطالبات المتفوقات، ومشاركة بناتها الطالبات فرحتهن بالتفوق والتميز، وقالت: "هذه الرعاية لبناتنا المتفوقات، امتداد لما يحظى به التعليم ومنسوبوه من اهتمام قادته بالمتميزين وتحفيزهم وتكريمهم ليكونوا لبنة حسنة وصلبة في بناء هذا الوطن المعطاء".

وأشارت "الراشد" إلى أن "هذا التكريم حافزٌ إلى مزيد من التفوق والإبداع، شاحذٌ للهمم العالية والآمال البعيدة، فالأمم لا ترتقي إلى أعلى المراتب إلا بسواعد المتفوقين والمتفوقات من أبنائها وبناتها، وهذه الرعاية لهذه الشريحة وتكريمها بادرة لتحقيق الأهداف المنشودة والتطلعات المستقبلية للوطن".

وقالت مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بتعليم الرياض، سحر عطية: "اليوم هو يوم تكريم طالباتنا المتفوقات، نهنئ فيه طالباتنا وقائداتنا ومعلماتنا وأمهاتنا الواعدات اللاتي رسمن خارطة العلو والقمة وأثبتنَ كيف يكون العطاء صادقاً بلا زيف فياضاً بلا مِنّة" .

وأضافت: "سنوات مضت من الجهد والعناء والتعب والبناء حتى أثمرت وأينعت وتركت أثراً على بصماتها، ففرحتنا اليوم لا توصف ونحن نحتفل ببناتنا اللاتي حصلن على التفوق، متميزات سطعن في سماء الجد فقطفنَّ الشهد ورفعنَ الهمم ليضمنَ الرقي مع كل درجاته، فهنئًا لهنَ هذه الفرحة وهنيئاً لهنَّ هذا التكريم".

وأكّدت مديرة إدارة نشاط الطالبات، الدكتورة إيمان الدريهم، أن حفل التكريم عرس لن يتوقف على الطالبات المتفوقات في المنهج الدراسي، بل تجاوزه إلى المتميزات في الأنشطة اللامنهجية، سواء كن في أولمبياد العلوم والرياضيات واللغة العربية والتصميم الفني والمشاركات في تحدي القراءة ويوم البيئة ومسابقة خيال، أو غيرهن ممن هن على مقاعد الدراسة، حيث سيتم تكريمهن".

وقالت: "لا شك أن هذا هو نهج حكومة بلادنا التي تسعى إلى تهيئة طاقات بشرية تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة القادرة على التنافس العالمي المواكب لرؤية ٢٠٣٠ الطموحة، والعمل على توسيع مدارك المتعلمين في جميع المجالات".

وعبّرت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض، ابتسام الأحمد، عن سعادتها الكبيرة بتكريم طالبات التربية الخاصة لهذا العام، مشيرة إلى اهتمام مسؤولات تعليم الرياض بهن، دعماً لقدراتهن وتحفيزاً لإبراز إمكاناتهن ليسيرن جنباً إلى جنب مع زميلاتهن.

وقال مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم الرياض، مهيدب بن سليمان المهيدب: "سنعيش يوم الاثنين يوماً استثنائياً نكرِّم فيه بناتنا الطالبات من بنات الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي، جنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم وبقطرات دمائهم الزكية من أجل وطننا الغالي دفاعًا عن حدود بلادنا، ونحملهنَ رسالة عظيمة يبلغنَ بها ذويهم فحواها أننا نقف معهم قلباً وقالباً لأنهم بعد الله ثم حنكة حكام هذه البلاد جعلونا نعيش في أمن وأمان واستقرار، فحقّ لنا أن نفخر بهن وبآبائهن، داعياً الله -عز وجل- أن يشفي المصابين ويتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل بلدنا آمناً مستقراً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين سخرا وقتهما وجهدهما لأبناء الشهداء وذويهم والاحتفاء بهم في كل مناسبة ومحفل" .