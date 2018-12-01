- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع فرنسا.. وقف الملاحة في مطار نانت بعد اقتحامه من السترات الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، وقف الملاحة في مطار نانت لفترة وجيزة؛ بعد اقتحامه من السترات الصفر.
وأفادت رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 107 على الأقل من متظاهري "السترات الصفراء" في باريس، بعدما حاولوا أن يكسروا الطوق الأمني في شارع "الشانزليزيه".
وذكرت "سكاي نيوز" أن السلطات الفرنسية كانت قد حشدت آلافاً من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، السبت، فيما حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.
وعلى مدى أكثر من أسبوعين، أغلق متظاهرو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا، في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتزايدت الاحتجاجات وتحولت إلى إحدى أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.
وقبل أسبوع، تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الإنترنت، في باريس لأول مرة، وحولوا شارع "الشانزليزيه" إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
فرنسا.. وقف الملاحة في مطار نانت بعد اقتحامه من السترات الصفرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، وقف الملاحة في مطار نانت لفترة وجيزة؛ بعد اقتحامه من السترات الصفر.
وأفادت رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 107 على الأقل من متظاهري "السترات الصفراء" في باريس، بعدما حاولوا أن يكسروا الطوق الأمني في شارع "الشانزليزيه".
وذكرت "سكاي نيوز" أن السلطات الفرنسية كانت قد حشدت آلافاً من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، السبت، فيما حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.
وعلى مدى أكثر من أسبوعين، أغلق متظاهرو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا، في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتزايدت الاحتجاجات وتحولت إلى إحدى أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.
وقبل أسبوع، تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الإنترنت، في باريس لأول مرة، وحولوا شارع "الشانزليزيه" إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
03:51 PM
الشرطة تعتقل 107 متظاهرين عقب تجدد المواجهات في "الشانزليزيه"
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، وقف الملاحة في مطار نانت لفترة وجيزة؛ بعد اقتحامه من السترات الصفر.
وأفادت رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 107 على الأقل من متظاهري "السترات الصفراء" في باريس، بعدما حاولوا أن يكسروا الطوق الأمني في شارع "الشانزليزيه".
وذكرت "سكاي نيوز" أن السلطات الفرنسية كانت قد حشدت آلافاً من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، السبت، فيما حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.
وعلى مدى أكثر من أسبوعين، أغلق متظاهرو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا، في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتزايدت الاحتجاجات وتحولت إلى إحدى أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.
وقبل أسبوع، تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الإنترنت، في باريس لأول مرة، وحولوا شارع "الشانزليزيه" إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، فرنسا.. وقف الملاحة في مطار نانت بعد اقتحامه من السترات الصفر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. وقف الملاحة في مطار نانت بعد اقتحامه من السترات الصفر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .