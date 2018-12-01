"السويلم" يهنئ قادة الإمارات باليوم الوطني 47

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رفعَ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سعود بن فهد السويلم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "السويلم": إن هذا اليوم عزيزٌ على قلوب السعوديين قيادةً وشعباً، ويسعدنا أن نشارك الشعب الإماراتي الشقيق في هذه الاحتفالات، ونشعر بالفرح والسرور، كما يشعر به أشقاؤنا الإماراتيون، خاصة وأن احتفال هذا العام يأتي متزامناً بعام زايد، وكلنا فخورون بما قدمه -رحمه الله- لتأسيس هذه الدولة، وتوحيدها، وإرساء ركائزها، وها هي الآن تشهد تطوراً سريعاً وتقدماً في كل المجالات، وهي تسابق الزمن بفضل قادتها وأبنائها، سائلاً الله أن يحفظ للإمارات أمنها واستقرارها، وكل عام والإمارات في تطورٍ وازدهار.
"السويلم" يهنئ قادة الإمارات باليوم الوطني 47صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
رفعَ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سعود بن فهد السويلم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "السويلم": إن هذا اليوم عزيزٌ على قلوب السعوديين قيادةً وشعباً، ويسعدنا أن نشارك الشعب الإماراتي الشقيق في هذه الاحتفالات، ونشعر بالفرح والسرور، كما يشعر به أشقاؤنا الإماراتيون، خاصة وأن احتفال هذا العام يأتي متزامناً بعام زايد، وكلنا فخورون بما قدمه -رحمه الله- لتأسيس هذه الدولة، وتوحيدها، وإرساء ركائزها، وها هي الآن تشهد تطوراً سريعاً وتقدماً في كل المجالات، وهي تسابق الزمن بفضل قادتها وأبنائها، سائلاً الله أن يحفظ للإمارات أمنها واستقرارها، وكل عام والإمارات في تطورٍ وازدهار.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
03:53 PM
قال إنه يومٌ عزيز على قلوب السعوديين قيادةً وشعباً
رفعَ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سعود بن فهد السويلم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "السويلم": إن هذا اليوم عزيزٌ على قلوب السعوديين قيادةً وشعباً، ويسعدنا أن نشارك الشعب الإماراتي الشقيق في هذه الاحتفالات، ونشعر بالفرح والسرور، كما يشعر به أشقاؤنا الإماراتيون، خاصة وأن احتفال هذا العام يأتي متزامناً بعام زايد، وكلنا فخورون بما قدمه -رحمه الله- لتأسيس هذه الدولة، وتوحيدها، وإرساء ركائزها، وها هي الآن تشهد تطوراً سريعاً وتقدماً في كل المجالات، وهي تسابق الزمن بفضل قادتها وأبنائها، سائلاً الله أن يحفظ للإمارات أمنها واستقرارها، وكل عام والإمارات في تطورٍ وازدهار.
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المصدر : الخليج 365
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