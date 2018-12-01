"البيئة" تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبدالعزيز للخيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط لإرسال مؤهلاتهم وخبراتهم

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 101 وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام "الوظائف المؤقتة"، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب ومحجر الخيل الدولي في الجنادرية.

وقالت الوزارة: الوظائف الشاغرة تشمل: "50" وظيفة في مجال التدريب والتعامل مع الخيل "خبرة عملية"، و"5" وظائف "سائق معدات" لمن يحمل رخصة عمومي، ووظيفة "طبيب بيطري خيل" لمن يحمل شهادة الدكتوراه في مجال طب الخيول، و"4" وظائف في مجالات الكهرباء والميكانيكا والسباكة لمن يحمل دبلوماً في المجال المطلوب، و"5" وظائف فني في مجالات التغذية وكاميرات المراقبة وتمديدات الكهرباء والمعدات، إضافة إلى "37" وظيفة بمسمى عامل في مجالات الزراعة والنظافة والصيانة والحراسة ورعاية وتدريب الخيل "خبرة عملية".

ودعت الوزارة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] خلال مدة أقصاها "10" أيام من تاريخ الإعلان، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار عبر الهاتف 0115240380 تحويلة 194 – 138.