بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم سوق أم درمان في السودان

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اندلع حريق كبير في سوق أم درمان، وهو من أكبر أسواق العاصمة السودانية الخرطوم، فجر السبت، وتسبب في دمار هائل للمحال التجارية.
وقال شهود عيان إن الحريق بدأ في منطقة سوق العطور، وامتدت ألسنته للبقية لتشمل سوق الأقمشة واللحوم، وأتت النيران على أغلب المحال التجارية في السوق، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
واستمر الحريق، الذي أحال العديد من المحال التجارية إلى رماد، حتى الساعات الأولى من يوم السبت، وسط معلومات أولية بعدم حدوث خسائر في الأرواح.
وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محدودة.
بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم سوق أم درمان في السودانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
اندلع حريق كبير في سوق أم درمان، وهو من أكبر أسواق العاصمة السودانية الخرطوم، فجر السبت، وتسبب في دمار هائل للمحال التجارية.
وقال شهود عيان إن الحريق بدأ في منطقة سوق العطور، وامتدت ألسنته للبقية لتشمل سوق الأقمشة واللحوم، وأتت النيران على أغلب المحال التجارية في السوق، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
واستمر الحريق، الذي أحال العديد من المحال التجارية إلى رماد، حتى الساعات الأولى من يوم السبت، وسط معلومات أولية بعدم حدوث خسائر في الأرواح.
وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محدودة.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
03:37 PM
وقع فجر السبت ولا خسائر بالأرواح
اندلع حريق كبير في سوق أم درمان، وهو من أكبر أسواق العاصمة السودانية الخرطوم، فجر السبت، وتسبب في دمار هائل للمحال التجارية.
وقال شهود عيان إن الحريق بدأ في منطقة سوق العطور، وامتدت ألسنته للبقية لتشمل سوق الأقمشة واللحوم، وأتت النيران على أغلب المحال التجارية في السوق، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
واستمر الحريق، الذي أحال العديد من المحال التجارية إلى رماد، حتى الساعات الأولى من يوم السبت، وسط معلومات أولية بعدم حدوث خسائر في الأرواح.
وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محدودة.
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المصدر : الخليج 365
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