السعودية اليوم / الملحق الثقافي في بريطانيا يؤكد أهمية اللغة العربية والحفاظ عليها



لندن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

أكّد لملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أهمية اللغة العربية في الحياة، ويجب الحفاظ عليها، خاصة لأبناء المبتعثين السعوديين المقيمين في خارج الوطن والذين قد يحتاجون لتعلمها بشكل أكبر ومكثف بسبب بعدهم عن الوطن.

وقال الدكتور المقوشي في كلمة له خلال ندوة "ملتقى اللغة العربية" الذي نظّمته الجمعية

وأضاف أن اللغة العربية لغة أمة عظيمة وحضارة عالمية لما تمثله من قيم وآداب وفكر قدمت عبر تاريخها الطويل خدمات ساهمت في تقدم البشرية ونقلت شعلة العلم والحضارة بأمانة واقتدار، كما نقلت الدين الإسلامي الحنيف والأدب العربي والمعرفة إلى العالم، وأسهمت كذلك في بناء الحضارات الإنسانية وتقدم العلوم التطبيقية، مشيراً إلى أن اللغة العربية لغة حية وقوية وقادرة على نقل المعرفة لما تحتويه من قوة في المفردات والتعابير ونقل الأفكار والثقافة بمختلف اتجاهاتها.

من جانبه أكّد مدير المركز الثقافي الإسلامي، الدكتور أحمد الدبيان، في كلمته خلال الندوة، على أن أكثر المخطوطات في العالم هي باللغة للعربية، مما يدل على أنها لغة ذات إرث شرعي وديني وثقافي لا نظير لها، ومرجعاً سبب ذلك إلى المخطوطات المحفوظة في العديد من دول العالم، وكذلك لانتشار الدين الإسلامي الحنيف في أصقاع العالم .

واستعرض الدبيان تاريخ اللغة العربية من خلال احتكاك العرب بالأمم والدول الأخرى، وعبر حركة الاستشراق التي بدأت منذ ما يربو عن عشرة قرون، وما قام به المستشرقون من تآليف المعاجم والموسوعات والترجمات .

وقال : إن الكثير من الناس أقبل على تعلم اللغة العربية لأسباب دينية وعلمية أو ثقافية محضة ، مشيراً إلى ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وتاريخها الطويل الممتد لمئات من الأعوام وامتدادها الجغرافي من الشرق إلى الغرب أدى كل ذلك لانتشارها وقوتها وبقائها وكان لها أثراً واضحاً اليوم في الحضارات العالمية الأخرى.

وأوضح أستاذ اللغة والأدب والترجمة المساعد بجامعة نوتنجهام الدكتور أحمد المليباري بأن تعليم اللغة العربية في الجامعات الغربية لعبه دور في إثراء المجتمعات بالثقافة العربية ونقل مختلف آدابها وعلومها.

حضر الندوة عدد من الطلبة السعوديين والخليجيين والعرب وعدد من منسوبي الجامعة في بيرطانيا .

// انتهى//

16:04ت م

0090



لندن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأكّد لملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أهمية اللغة العربية في الحياة، ويجب الحفاظ عليها، خاصة لأبناء المبتعثين السعوديين المقيمين في خارج الوطن والذين قد يحتاجون لتعلمها بشكل أكبر ومكثف بسبب بعدهم عن الوطن.وقال الدكتور المقوشي في كلمة له خلال ندوة "ملتقى اللغة العربية" الذي نظّمته الجمعية السعودية بجامعة ريدنج في مدينة ريدينج البريطانية: إن مآثر اللغة العربية على حياة الدول والحضارات حول العالم وما نقلته لهم من العلوم والمعرفة والثقافة طالما كانت جليه ، وقبل ذلك هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لجميع المسلمين .وأضاف أن اللغة العربية لغة أمة عظيمة وحضارة عالمية لما تمثله من قيم وآداب وفكر قدمت عبر تاريخها الطويل خدمات ساهمت في تقدم البشرية ونقلت شعلة العلم والحضارة بأمانة واقتدار، كما نقلت الدين الإسلامي الحنيف والأدب العربي والمعرفة إلى العالم، وأسهمت كذلك في بناء الحضارات الإنسانية وتقدم العلوم التطبيقية، مشيراً إلى أن اللغة العربية لغة حية وقوية وقادرة على نقل المعرفة لما تحتويه من قوة في المفردات والتعابير ونقل الأفكار والثقافة بمختلف اتجاهاتها.من جانبه أكّد مدير المركز الثقافي الإسلامي، الدكتور أحمد الدبيان، في كلمته خلال الندوة، على أن أكثر المخطوطات في العالم هي باللغة للعربية، مما يدل على أنها لغة ذات إرث شرعي وديني وثقافي لا نظير لها، ومرجعاً سبب ذلك إلى المخطوطات المحفوظة في العديد من دول العالم، وكذلك لانتشار الدين الإسلامي الحنيف في أصقاع العالم .واستعرض الدبيان تاريخ اللغة العربية من خلال احتكاك العرب بالأمم والدول الأخرى، وعبر حركة الاستشراق التي بدأت منذ ما يربو عن عشرة قرون، وما قام به المستشرقون من تآليف المعاجم والموسوعات والترجمات .وقال : إن الكثير من الناس أقبل على تعلم اللغة العربية لأسباب دينية وعلمية أو ثقافية محضة ، مشيراً إلى ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وتاريخها الطويل الممتد لمئات من الأعوام وامتدادها الجغرافي من الشرق إلى الغرب أدى كل ذلك لانتشارها وقوتها وبقائها وكان لها أثراً واضحاً اليوم في الحضارات العالمية الأخرى.وأوضح أستاذ اللغة والأدب والترجمة المساعد بجامعة نوتنجهام الدكتور أحمد المليباري بأن تعليم اللغة العربية في الجامعات الغربية لعبه دور في إثراء المجتمعات بالثقافة العربية ونقل مختلف آدابها وعلومها.حضر الندوة عدد من الطلبة السعوديين والخليجيين والعرب وعدد من منسوبي الجامعة في بيرطانيا .// انتهى//16:04ت م0090

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الملحق الثقافي في بريطانيا يؤكد أهمية اللغة العربية والحفاظ عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .