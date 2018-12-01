السعودية اليوم / تنبيه متقدم للأرصاد لعدد من محافظات مكة المكرمة تحسباً لأمطار رعدية متوقعة الهطول

جدة 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق01 ديسمبر 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم لحالة الطقس في منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمن التنبيه محافظة جدة وذهبان والأجزاء المجاورة لها، تبدأ الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت وتستمر إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.
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15:08ت م
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