شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يحذر أهالي مكة المكرمة من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول حيث يتوقع هطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال هذا اليوم السبت ٢٣ / ٣ / ١٤٤٠ هـ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة وتضمن الإنذار.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني أن الإنذار تضمن عدداً من المحافظات والمراكز ومنها (جدة والأجزاء المجاورة لها والكامل – أضم – تربة – الخرمة – مدركة – ثول – خليص – الشعيبة – المجيرمة) حيث يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وتكرر النصح بالابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجرى السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

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