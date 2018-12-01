- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عقدة النقص تطارد القطريين.. حاولوا تشويه جولة ولي العهد فحكموا على أنفسهم بالغباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - يبدو أن عقدة النقص تطارد القطريين، وما زالت، بعد محاولتهم تشويه جولة ولي العهد الخارجية، ومشاركته المهمة ممثلاً للعرب والمسلمين، في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.
حاول تنظيم الحمدين الترويج لصورة اللقطة التذكارية لاجتماع زعماء وقادة قمة مجموعة العشرين، ولا يعلمون بأن الصف الثاني هو لنائب الرئيس أو ولي العهد.
وتغافل تنظيم الحمدين عن أمير دولة قطر تميم بن حمد وهو يمشي كتابع خلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة النقص تطارد القطريين.. حاولوا تشويه جولة ولي العهد فحكموا على أنفسهم بالغباء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .