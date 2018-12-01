شكرا لقرائتكم عقدة النقص تطارد القطريين.. حاولوا تشويه جولة ولي العهد فحكموا على أنفسهم بالغباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يبدو أن عقدة النقص تطارد القطريين، وما زالت، بعد محاولتهم تشويه جولة ولي العهد الخارجية، ومشاركته المهمة ممثلاً للعرب والمسلمين، في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

حاول تنظيم الحمدين الترويج لصورة اللقطة التذكارية لاجتماع زعماء وقادة قمة مجموعة العشرين، ولا يعلمون بأن الصف الثاني هو لنائب الرئيس أو ولي العهد.

وتغافل تنظيم الحمدين عن أمير دولة قطر تميم بن حمد وهو يمشي كتابع خلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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