شكرا لقرائتكم أمير الكويت: لن ننسى مواقف جورج بوش الأب تجاه بلادنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أشاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بمواقف جورج بوش الأب تجاه دولة الكويت، ووصفها بـ”المشرفة”، و”الشجاعة”.

وقال الشيخ صباح الصباح، في برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن “بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى”.

واستذكر الشيخ صباح الأحمد القرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت.

وأضاف أن مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت ولن تُنسى، منوهاً بدوره في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.

يذكر أن الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب قد لعبت دوراً بارزاً في حرب تحرير الكويت، التي حملت اسم “عاصفة الصحراء” في مطلع 1991 بعد قيام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باحتلال الكويت، في أغسطس 1990، وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم “المحافظة رقم 19”.

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