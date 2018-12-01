شكرا لقرائتكم ولي العهد والرئيس الروسي.. عندما يتحدث الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقشا العديد من الملفات والقضايا الهامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت روسيا قد أكدت أن توطيد العلاقات مع السعودية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لاسيما في ظل العديد من التحديات التي ينتظرها.

وخلال جلسة مجموعة العشرين مساء الأمس صافح ولي العهد بوتين، فيما شد الأمير محمد بن سلمان على يد الرئيس الروسي في مشهد يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وروسيا.

وكان الكرملين قد أعلن عن زيارة رسمية محتملة للرئيس الروسي إلى المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار سعي موسكو لتوطيد العلاقات الثنائية مع الرياض خلال الفترة المقبلة.

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