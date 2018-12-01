شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. لقاء يجمع زوجات القادة على هامش قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل بعض الرؤساء والقادة المجتمعين منذ أمس الجمعة في “قمة العشرين” بالعاصمة الأرجنتينية المنتهية فعالياتها السبت، على مراحل وبرفقتهم زوجاتهم، وهن 9 زوجات رؤساء و3 زوجات لمشرفين على هيئات ومؤسسات دولية رسمية، ممن استقبلتهن عقيلة الرئيس الأرجنتيني، اللبنانية الأصل جوليانا عواضة، المولودة في 1974 ببوينس آيرس، لأب لبناني اسمه إبراهيم، ولد في 1922 بمدينة بعلبك في “محافظة البقاع” اللبنانية، وهاجر حين كان عمره 21 إلى الأرجنتين، حيث تزوج بعمر 30 سنة من ابنة مغترب سوري، اسمها ايلسا إستير بكر أياس.

جوليانا عواضة، متزوجة منذ 2010 من الرئيس ماوريسيو ماكري، الأب منها لطفلة وحيدة اسمها “أنتونيا” وعمرها أقل من 6 سنوات، وفقا لما ورد بتقرير نشرته “العربية.نت” في 2015 عنها، وفيه أن لها 4 أشقاء: اثنان شهيران بعملهما في حقل المقاولات، هما زريدة ودانيال، إضافة للرسامة ليلى والممثل السينمائي والمسرحي اليخاندرو عواضة، المعتبر من مشاهير الأرجنتين.

وفي الفيديو المرفق نراها وقد جمعت “السيدات الأول” في لقاء تعرفت فيه الواحدة إلى الأخرى، وخلاله جرى حديث “عن الأزواج والأبناء وشؤون متنوعة في كل بلد” على حد ما ورد الخميس بوسائل إعلام محلية.

كان اللقاء في “فيللا أوكامبو” المعروفة كعنوان ثقافي شهير بالأرجنتين، وهي فيلا استمدت اسمها من كاتبة أرجنتينية يعتبرونها من أبرز نساء أميركا الجنوبية، وأقامت فيها منذ الأربعينات حتى بداية سبعينات القرن الماضي، هي Victoria Ocampo الراحلة في 1979 بعمر 89 سنة، ووالدها مانويل هو من بناها في 1891 ببلدة San Isidoro البعيدة 30 كيلومتراً عن بوينس آيرس، طبقا للوارد بسيرتها المتضمنة أن منظمة “اليونيسكو” اشترتها في 1973 وحولتها إلى مركز ثقافي تستخدمه السلطات الأرجنتينية في معظم الأحيان.

وجرى الحديث بين السيدات الأول عن الأزواج والأبناء وشؤون متنوعة في كل بلد

اللقاء الذي لم تحضره إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، جمع كلاًّ من: ميلانيا ترمب، إضافة إلى كيم جونغ سوك، عقيلة الرئيس الكوري الجنوبي، ونظيرتها بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، إلى جانبAkie ABE عقيلة رئيس وزراء اليابان، كما وأمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، وأيضا Mufidah Jusuf Kalla عقيلة نائب الرئيس الإندونيسي، إضافة إلى صوفي ترودو، عقيلة رئيس وزراء كندا، ومعهن Liyuan Peng عقيلة الرئيس الصيني، ثم Ho Chin عقيلة رئيس وزراء سنغافورة.

كما جمع الفنزويلية ماريا غابرييلا سيغالا، زوجة رئيس “بنك التنمية للدول الأميركية” المعروف عالميا باسم Inter- American Development Bank وأيضا جمع البريطانية ديانا كارني، زوجة حاكم “بنك إنجلترا” المركزي، إضافة إلى البولندية مالغورزاتا سوشاكا توسك، زوجة رئيس “المفوضية الأوروبية” وهن من يقفن مع العقيلات في حديقة الفيلا إلى يسار الصورة أعلاه، وهي واحدة من صور عدة نشرتها الرئاسة الأرجنتينية في موقعها وحسابات لها في مواقع التواصل.

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