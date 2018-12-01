شكرا لقرائتكم حرس الحدود ينقذ بحاراً تركياً تعرض لحالة مرضية طارئة بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت فرق حرس الحدود بالمنطقة الشرقية من إنقاذ بحار تركي تعرض لحالة مرضية طارئة بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عند الساعة (١١.٢٥) من صباح يوم أمس الجمعة الموافق ١٤٤٠/٣/٢٢هـ، بلاغاً من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) التابع لحرس الحدود عن تلقيهم اتصال من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا؛ ‏( TRMCC)، وذلك عن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية، بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعليه فقد تم على الفور تحديد موقع السفينة على بعد مسافة (١٦) ميلاً بحرياً عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتواصل مع قائدها الذي أفاد عن تعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (٢٨) عاماً لحالة مرضية طارئة.

وتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التوجه للموقع ومرافقة السفينة إلى الميناء وإخلاء المريض منها ونقله إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر السعودي.

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