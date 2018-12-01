الان تتابع أمطار غزيرة بجدة.. والأرصاد تحذر من جريان السيول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 شهدت عدة أجزاء من محافظة جدة أمطارا غزيرة، اليوم السبت، بحسب مركز “العمليات الأمنية”. وكانت الأرصاد نشرت تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

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