الان تتابع باريس: إخلاء جزئي لمحيط قوس النصر باستخدام الغاز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أخلت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا محيط قوس النصر من المحتجين، اليوم السبت.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع اليوم السبت (أول ديسمبر/كانون الأول) على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس، قبل ثالث احتجاج على ارتفاع تكلفة الوقود.

وقالت متحدثة باسم شرطة باريس إن السلطات ألقت القبض على 60شخصا وسط مخاوف من تسلل جماعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار في حركة (السترات الصفراء) التي تحتج على رفع أسعار الوقود وارت فاع تكاليف المعيشة.

ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو (السترات الصفراء) الطرق عبر فرنسا فيما يمثل أكبر وأطول تحد للرئيس ايمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.

وقبل أسبوع تجمع آلاف المحتجين في باريس لأول مرة وحولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وليس للمحتجين قائد وهم ينظمون أنفسهم عبر الإنترنت بصفة أساسية.

وقال مسؤولون إنهم يتوقعون انتشار نحو خمسة آلاف من أفراد الشرطة في باريس اليوم مقابل نحو ثلاثة آلاف يوم السبت الماضي.

وسيجري نشر خمسة آلاف شرطي آخرين عبر البلاد تحسبا لاحتجاجات أخرى من متظاهري السترات الصفراء.