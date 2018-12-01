أمير مكة يؤسس لمطار القنفذة والإنجاز خلال عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حجر أساس مشروع مطار القنفذة خلال زيارته للمحافظة نهاية الأسبوع الحالي، حيث تتنافس 9 شركات على تنفيذه، فيما سيجري إنجازه خلال عامين.

كيف تحقق الحلم؟

قصة مطار القنفذة الحلم الذي أخذت ملامحه في التشكل على أرض الواقع بوضع أمير المنطقة لحجر أساس تنفيذه، بدأت قبل نحو 10 أعوام بالتزامن مع تولي الفيصل إمارة المنطقة وانطلاق جولاته التفقدية على محافظاتها، والتي كان للقنفذة نصيب منها، فلدى ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجلس المحلي بالقنفذة حرص على أن تحظى محافظات الشريط الساحلي التابعة للمنطقة بميناء جوي يخدم سكانها، وفي خطوة عملية لبلورة الفكرة شكل لجنة من الإمارة وأمانة جدة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لدراسة إمكانية إنشاء مطار في القنفذة يخدم أهالي محافظات المنطقة الواقعة على الشريط الساحلي ويسهم في دفع عجلة التنمية فيها.

انطلاقة العمل التنفيذي

وعلى الفور بدأت اللجنة أعمالها ودرست مواقع عدة، فيما تولت هيئة الطيران تحديد الضوابط المناسبة التي تضمن سلامة الحركة الجوية بحسب المعايير والأنظمة المتبعة في تنفيذ مشاريع المطارات، فيما تولت هيئة الأرصاد إعداد الدراسات الخاصة بالأحوال المناخية السائدة بالمواقع ومدى تأثيرها على حركة الطيران.

دراسة 14 موقعا

لم يكن طريق الوصول لتحقيق الحلم مفروشا بالورود، بل واجه صعوبات عدة، فبعد دراسات أجريت على 6 مواقع في المحافظة وامتدت لنحو 10 أشهر، رفعت اللجنة توصياتها للأمير خالد الفيصل بمناسبة أحد المواقع شمال القنفذة، إلا أنه ما لبث أن جرى تغييره لاعتبارات بيئية تمثلت في تعرض الموقع للعواصف الرميلة وتأثير ذلك على الملاحة الجوية، مما استدعى البحث عن موقع بديل، فجرت دارسة 14 موقعا لتستقر اللجنة على الموقع الحالي (25 كلم ) شمال القنفذة والواقع على مساحة تقدر بنحو 24 مليون متر مربع.

تذليل المعوقات

وعلى مدى السنوات الماضية، حرص الفيصل على متابعة خطوات المشروع حتى صدر صك أرض المطار لصالح هيئة الطيران المدني، أعقب ذلك توجيهه بتشكيل لجنة من الإمارة وهيئة الطيران المدني لإعداد دراسات المشروع ومعالجة المعوقات وتذليل كل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، وبدأت اللجنة أعمالها على الفور، حيث باشرت بحصر ودراسة البنية التحتية التي يحتاجها المشروع، أعقب ذلك الرفع بها لأمير المنطقة الذي وجه بوضع آلية للتنفيذ، وفي هذا الصدد جرى حصر جميع متطلبات البدء في إيصال المياه لموقع المطار كذلك الحال بالنسبة للكهرباء.

بشرى للأهالي

العمل الذي امتد لسنوات طويلة أعقبه زف أمير منطقة مكة المكرمة البشرى لأهالي القنفذة بأن الحلم أصبح حقيقة، معلنا خلال زيارته للمحافظة العام الماضي عن اعتماد المشروع، تلا ذلك وفي العام نفسه وقوف نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر على موقع المشروع والاستماع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها لأهالي محافظات الشريط الساحلي والأخرى المجاورة لها، كما اطلع على التصاميم النهائية للمشروع التي نفذتها أيد سعودية.

وتشمل المحافظات التي يخدمها المطار القنفذة التي تتبع لها 10 مراكز، والعرضيات ومراكزها الستة، والليث التي تتبع لها 8 مراكز، ومحافظة أضم بأربعة مراكز، وقلوة التابعة للباحة، وبها 5 مراكز، والجزء الأكبر من مراكز محافظة المخواة التسعة، وكذلك محافظة غامد الزناد التابعة للباحة، وبها 5 مراكز، وأيضا مركزي ثربان وجمعة ربيعة التابعة لمنطقة عسير.

عن مطار القنفذة الجديد:

على بعد 25 كلم شمال المحافظة

500 ألف مسافر سنويا طاقته الاستيعابية

780 يوما مدة الإنشاء

3 صالات ومدرج

ساحة لوقوف 5 طائرات

شبكة طرق وبرج مراقبة

بنية تحتية متكاملة

مواقف للسيارات ومرافق خدمية

7 محافظات و50 مركزا إداريا يخدمها

تتبع 3 مناطق ساحلية وجبلية هي: