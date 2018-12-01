شكرا لقرائتكم خبر عن السويلم يهنئ الإمارات قيادة وشعبا بيومها الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبو ظبي)

هنأ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعود بن فهد السويلم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانهم حكام الإمارات و الشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 47 للإمارات.

وقال السويلم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»: «هذه المناسبة عزيزة على أبناء المملكة قيادة وشعباً، و نشارك القيادة والشعب الإماراتي الشقيق هذه الذكرى و نشاطرهم مشاعر الفرح والسرور بما تحقق من بناء ونماء».

وأضاف تحل هذه المناسبة تزامنا مع «عام زايد» كلنا فخر بما قدمه - رحمه الله - لتأسيس هذه الدولة وتوحيدها وأرساء ركائزها، وها هي الآن تشهد تطوراً سريعاً وتقدماً في المجالات كافة وتسابق الزمن بفضل قادتها وأبنائها.

وسأل القائم بأعمال سفارة المملكة في الإمارات الله تعالى للإمارات أمنها واستقرارها، وكل عام والإمارات في تطور وازدهار.