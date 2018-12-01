القيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الإمارات، بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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