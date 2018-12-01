السعودية | حرس الحدود السعودي ينقذ بحاراً تركياً تعرض لطارئ صحي

شكرا لقرائتكم حرس الحدود السعودي ينقذ بحاراً تركياً تعرض لطارئ صحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ حرس الحدود السعودي أمس الجمعة بحارا تركيا تعرض لطارئ صحي بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في #السعودية العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، بأنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، عند الساعة (١١.٢٥) من صباح أمس الجمعة، بلاغا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) التابع لحرس الحدود عن تلقيهم اتصالا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا؛‏( TRMCC)، وذلك عن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية، بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة، على بعد مسافة (١٦) ميلاً بحرياً عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتواصل مع قائدها الذي أفاد عن تعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (٢٨) لحالة مرضية طارئة.

وأضاف المتحدث أنه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تم التوجه للموقع ومرافقة السفينة إلى الميناء، وإخلاء المريض منها، ونقله إلى المستشفى بواسطه الهلال الأحمر السعودي.