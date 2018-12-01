بعد تحذير "الأرصاد" من الأمطار.. "مدني مكة" يدعو لتجنب الأودية

محمد بن مسعود - الدمام - 10 محافظات ومراكز معرضة لتقلبات جوية خلال الساعات القادمة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول، متوقعة هطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.

وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني: الإنذار الذي ورد من هيئة الأرصاد تضمّن "جدة والأجزاء المجاورة لها والكامل وأضم وتربة والخرمة ومدركة وثول وخليص والشعيبة والمجيرمة"، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.

ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني؛ تجنباً للمخاطر المختلفة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه والابتعاد عن الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجرى السيول.

ولفت "القرني" إلى أهمية البقاء عند أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.