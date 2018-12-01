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انت الان تتابع بعد تحذير "الأرصاد" من الأمطار.. "مدني مكة" يدعو لتجنب الأودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول، متوقعة هطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.
وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني: الإنذار الذي ورد من هيئة الأرصاد تضمّن "جدة والأجزاء المجاورة لها والكامل وأضم وتربة والخرمة ومدركة وثول وخليص والشعيبة والمجيرمة"، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.
ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني؛ تجنباً للمخاطر المختلفة.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه والابتعاد عن الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجرى السيول.
ولفت "القرني" إلى أهمية البقاء عند أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.
بعد تحذير "الأرصاد" من الأمطار.. "مدني مكة" يدعو لتجنب الأوديةعبدالله الراجحي الخليج 365 2018-12-01
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول، متوقعة هطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.
وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني: الإنذار الذي ورد من هيئة الأرصاد تضمّن "جدة والأجزاء المجاورة لها والكامل وأضم وتربة والخرمة ومدركة وثول وخليص والشعيبة والمجيرمة"، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.
ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني؛ تجنباً للمخاطر المختلفة.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه والابتعاد عن الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجرى السيول.
ولفت "القرني" إلى أهمية البقاء عند أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
03:16 PM
10 محافظات ومراكز معرضة لتقلبات جوية خلال الساعات القادمة
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول، متوقعة هطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.
وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني: الإنذار الذي ورد من هيئة الأرصاد تضمّن "جدة والأجزاء المجاورة لها والكامل وأضم وتربة والخرمة ومدركة وثول وخليص والشعيبة والمجيرمة"، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.
ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني؛ تجنباً للمخاطر المختلفة.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه والابتعاد عن الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجرى السيول.
ولفت "القرني" إلى أهمية البقاء عند أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.
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المصدر : الخليج 365
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