لن ننسى.. أمير الكويت: مواقف "بوش الأب" ماثلة في ذاكرة شعبنا

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أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، بمواقف "جورج بوش الأب" تجاه دولة الكويت التي وصفها بـ"المشرفة" و"الشجاعة".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أمير الكويت، في برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوفاة بوش الأب الرئيس الـ41 لأمريكا: بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى.
وأشاد بالقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت.
وأضاف: مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت لن تنسى، ونثمّن جهوده في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.
وكانت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب قد لعبت دوراً بارزاً في حرب تحرير الكويت، التي حملت اسم "عاصفة الصحراء" في مطلع 1991 بعد قيام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باحتلال الكويت، في أغسطس 1990، وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم "المحافظة رقم 19".
لن ننسى.. أمير الكويت: مواقف "بوش الأب" ماثلة في ذاكرة شعبناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، بمواقف "جورج بوش الأب" تجاه دولة الكويت التي وصفها بـ"المشرفة" و"الشجاعة".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أمير الكويت، في برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوفاة بوش الأب الرئيس الـ41 لأمريكا: بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى.
وأشاد بالقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت.
وأضاف: مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت لن تنسى، ونثمّن جهوده في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.
وكانت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب قد لعبت دوراً بارزاً في حرب تحرير الكويت، التي حملت اسم "عاصفة الصحراء" في مطلع 1991 بعد قيام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باحتلال الكويت، في أغسطس 1990، وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم "المحافظة رقم 19".
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
02:33 PM
أشاد برفض الرئيس الراحل للاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى
أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، بمواقف "جورج بوش الأب" تجاه دولة الكويت التي وصفها بـ"المشرفة" و"الشجاعة".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أمير الكويت، في برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوفاة بوش الأب الرئيس الـ41 لأمريكا: بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى.
وأشاد بالقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت.
وأضاف: مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت لن تنسى، ونثمّن جهوده في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.
وكانت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب قد لعبت دوراً بارزاً في حرب تحرير الكويت، التي حملت اسم "عاصفة الصحراء" في مطلع 1991 بعد قيام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باحتلال الكويت، في أغسطس 1990، وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم "المحافظة رقم 19".
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المصدر : الخليج 365
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