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محمد بن مسعود - الدمام - السلال اشتملت على "الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات" دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي محافظة الحديدة، بحضور وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن صالح الذيباني . وخلال التدشين، أشاد الوكيل القديمي بالأعمال الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المحافظات اليمنية، وعلى وجه الخصوص محافظة الحديدة. من جانبه، قال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن: المركز اعتمد 15 ألف سلة غذائية سيتم توزيعها على النازحين في "عدن ولحج والضالع وسكان المناطق المحررة". وأضاف: السلال الغذائية تحتوي على "الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات" إلى جانب توزيع المواد الإيوائية كالخيام والبطانيات والفرش.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع أغذية جديدة على نازحي الحديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-01 دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي محافظة الحديدة، بحضور وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن صالح الذيباني . وخلال التدشين، أشاد الوكيل القديمي بالأعمال الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المحافظات اليمنية، وعلى وجه الخصوص محافظة الحديدة. من جانبه، قال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن: المركز اعتمد 15 ألف سلة غذائية سيتم توزيعها على النازحين في "عدن ولحج والضالع وسكان المناطق المحررة". وأضاف: السلال الغذائية تحتوي على "الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات" إلى جانب توزيع المواد الإيوائية كالخيام والبطانيات والفرش. 01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440 02:16 PM السلال اشتملت على "الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات" السلال اشتملت على "الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات" دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي محافظة الحديدة، بحضور وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن صالح الذيباني . وخلال التدشين، أشاد الوكيل القديمي بالأعمال الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المحافظات اليمنية، وعلى وجه الخصوص محافظة الحديدة. من جانبه، قال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن: المركز اعتمد 15 ألف سلة غذائية سيتم توزيعها على النازحين في "عدن ولحج والضالع وسكان المناطق المحررة". وأضاف: السلال الغذائية تحتوي على "الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات" إلى جانب توزيع المواد الإيوائية كالخيام والبطانيات والفرش.

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المصدر : الخليج 365