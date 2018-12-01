بعد فيديو متداول .. النيابة تؤكّد: استعمال الأسلحة في الأفراح .. جريمة وهذه عقوباتها

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله، يصنف جريمة ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وجاء توضيح النيابة العامة بعد تداول فيديو لعملية إطلاق نار داخل إحدى المناسبات كادت أن تتسبّب في مقتل بعض الحضور بعد أن فشل مُطلق النار في السيطرة على السلاح.
بعد فيديو متداول .. النيابة تؤكّد: استعمال الأسلحة في الأفراح .. جريمة وهذه عقوباتهاعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-01
أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله، يصنف جريمة ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وجاء توضيح النيابة العامة بعد تداول فيديو لعملية إطلاق نار داخل إحدى المناسبات كادت أن تتسبّب في مقتل بعض الحضور بعد أن فشل مُطلق النار في السيطرة على السلاح.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
01:44 PM
أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله، يصنف جريمة ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وجاء توضيح النيابة العامة بعد تداول فيديو لعملية إطلاق نار داخل إحدى المناسبات كادت أن تتسبّب في مقتل بعض الحضور بعد أن فشل مُطلق النار في السيطرة على السلاح.
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المصدر : الخليج 365
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