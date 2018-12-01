- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع شاهد .. "العسيري" يحقق فضية العالم العسكرية للتايكوندو في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو عبدالإله عسيري؛ الميدالية الفضية بوزن تحت 54 كجم ضمن بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو بالبرازيل 2018 ، التي انطلقت يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المنتهي، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وتضم البطولة عدداً كبيراً من الدول المتقدمة باللعبة، وكان المنتخب السعودي قد شارك بموافقة من ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وقدّم رئيس وفد المملكة رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري؛ خالص التهاني والتبريكات للقائد الأعلى للقوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولقواتنا المسلحة ورجالنا في الحد الجنوبي والمسؤولين في القوات المسلحة، والشعب السعودي كافة، مبيناً أن هذا الإنجاز جاء بجهود جماعية، وكان الأخضر السعودي قريباً من الذهب.
شاهد .. "العسيري" يحقق فضية العالم العسكرية للتايكوندو في البرازيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو عبدالإله عسيري؛ الميدالية الفضية بوزن تحت 54 كجم ضمن بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو بالبرازيل 2018 ، التي انطلقت يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المنتهي، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وتضم البطولة عدداً كبيراً من الدول المتقدمة باللعبة، وكان المنتخب السعودي قد شارك بموافقة من ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وقدّم رئيس وفد المملكة رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري؛ خالص التهاني والتبريكات للقائد الأعلى للقوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولقواتنا المسلحة ورجالنا في الحد الجنوبي والمسؤولين في القوات المسلحة، والشعب السعودي كافة، مبيناً أن هذا الإنجاز جاء بجهود جماعية، وكان الأخضر السعودي قريباً من الذهب.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
01:42 PM
انطلقت 29 نوفمبر وتستمر 4 أيام وتضم عدداً كبيراً من الدول المتقدمة باللعبة
حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو عبدالإله عسيري؛ الميدالية الفضية بوزن تحت 54 كجم ضمن بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو بالبرازيل 2018 ، التي انطلقت يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المنتهي، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وتضم البطولة عدداً كبيراً من الدول المتقدمة باللعبة، وكان المنتخب السعودي قد شارك بموافقة من ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وقدّم رئيس وفد المملكة رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري؛ خالص التهاني والتبريكات للقائد الأعلى للقوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولقواتنا المسلحة ورجالنا في الحد الجنوبي والمسؤولين في القوات المسلحة، والشعب السعودي كافة، مبيناً أن هذا الإنجاز جاء بجهود جماعية، وكان الأخضر السعودي قريباً من الذهب.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد .. "العسيري" يحقق فضية العالم العسكرية للتايكوندو في البرازيل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. "العسيري" يحقق فضية العالم العسكرية للتايكوندو في البرازيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .