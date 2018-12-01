شاهد .. "العسيري" يحقق فضية العالم العسكرية للتايكوندو‎ في البرازيل

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت 29 نوفمبر وتستمر 4 أيام وتضم عدداً كبيراً من الدول المتقدمة باللعبة

حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو عبدالإله عسيري؛ الميدالية الفضية بوزن تحت 54 كجم ضمن بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو بالبرازيل 2018 ، التي انطلقت يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المنتهي، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وتضم البطولة عدداً كبيراً من الدول المتقدمة باللعبة، وكان المنتخب السعودي قد شارك بموافقة من ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وقدّم رئيس وفد المملكة رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري؛ خالص التهاني والتبريكات للقائد الأعلى للقوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولقواتنا المسلحة ورجالنا في الحد الجنوبي والمسؤولين في القوات المسلحة، والشعب السعودي كافة، مبيناً أن هذا الإنجاز جاء بجهود جماعية، وكان الأخضر السعودي قريباً من الذهب.