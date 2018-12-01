خلال 24 ساعة .. "مدني الجوف" يفك احتجاز ٢٣ شخصاً وإخلاء وإيواء ٣ أُسر

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أدت الحالة المطرية المستمرة على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ساعة الماضية، إلى جريان عديد من الأودية والشعاب بالمنطقة؛ بينها (المرير ـ الشقيق ـ صديع الأبيض ـ حدرج ـ أبو حواية ـ النوقيط ـ الدلهمية)، وتنوّعت فيها الحوادث من دخول مياه الأمطار لبعض المنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ لـ "الخليج 365"، أن معظم البلاغات التي تم تسلُّمها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف من جرّاء الأمطار.
وأضاف الضويحي؛ أنه خلال الحالة المطرية تم إخلاء ٢٧ شخصاً بمركز العيساوية بمحافظة القريات وإيواؤهم بالكامل، كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مِن إنقاذ عدد ٢٣ شخصاً محتجزين بمدينة سكاكا ودُومَة الجندل والقريات دون إصابات، ولله الحمد.
ولفت إلى أنه جرى إخلاء وإيواء ٣ أسر مكونة من ٢٧ شخصاً تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة.
وأهاب "الضويحي"؛ بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
خلال 24 ساعة .. "مدني الجوف" يفك احتجاز ٢٣ شخصاً وإخلاء وإيواء ٣ أُسرفهد الغبيوي الخليج 365 2018-12-01
أدت الحالة المطرية المستمرة على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ساعة الماضية، إلى جريان عديد من الأودية والشعاب بالمنطقة؛ بينها (المرير ـ الشقيق ـ صديع الأبيض ـ حدرج ـ أبو حواية ـ النوقيط ـ الدلهمية)، وتنوّعت فيها الحوادث من دخول مياه الأمطار لبعض المنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ لـ "الخليج 365"، أن معظم البلاغات التي تم تسلُّمها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف من جرّاء الأمطار.
وأضاف الضويحي؛ أنه خلال الحالة المطرية تم إخلاء ٢٧ شخصاً بمركز العيساوية بمحافظة القريات وإيواؤهم بالكامل، كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مِن إنقاذ عدد ٢٣ شخصاً محتجزين بمدينة سكاكا ودُومَة الجندل والقريات دون إصابات، ولله الحمد.
ولفت إلى أنه جرى إخلاء وإيواء ٣ أسر مكونة من ٢٧ شخصاً تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة.
وأهاب "الضويحي"؛ بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
01:39 PM
جريان ٧ أودية .. مياه بالمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط للأسقف
أدت الحالة المطرية المستمرة على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ساعة الماضية، إلى جريان عديد من الأودية والشعاب بالمنطقة؛ بينها (المرير ـ الشقيق ـ صديع الأبيض ـ حدرج ـ أبو حواية ـ النوقيط ـ الدلهمية)، وتنوّعت فيها الحوادث من دخول مياه الأمطار لبعض المنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ لـ "الخليج 365"، أن معظم البلاغات التي تم تسلُّمها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف من جرّاء الأمطار.
وأضاف الضويحي؛ أنه خلال الحالة المطرية تم إخلاء ٢٧ شخصاً بمركز العيساوية بمحافظة القريات وإيواؤهم بالكامل، كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مِن إنقاذ عدد ٢٣ شخصاً محتجزين بمدينة سكاكا ودُومَة الجندل والقريات دون إصابات، ولله الحمد.
ولفت إلى أنه جرى إخلاء وإيواء ٣ أسر مكونة من ٢٧ شخصاً تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة.
وأهاب "الضويحي"؛ بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
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المصدر : الخليج 365
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