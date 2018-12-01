"الغذاء والدواء" تحذّر من 4 منتجات لفرد الشعر: تخلّصوا منها

محمد بن مسعود - الدمام - تنسيق لسحبها من السوق .. تحتوي على نسبة عالية من "فورمالدهيد"

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من أربعة منتجات لفرد الشعر، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد".

وذكرت "الهيئة"، أنها جمعت وحللت عيّنات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد" التي تسبب مخاطر صحية للمستهلك في حال تجاوزها الحدود المسموح بها في متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.

وقالت "الهيئة": يحمل المنتج الأول اسم "Yunea with keratin complex hair protein therapy" وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (L16AX0428UAE) وتاريخ صلاحيته 08 / 2019.

وأضافت: أما المنتج الثاني، فهو "Richee professional bioplastica capilar 2 " وصُنع في البرازيل برقم تشغيلة (BTCRP1704) وتاريخ صلاحيته 04 / 2019، في حين يحمل المنتج الثالث اسم "RG Amazon X-treme" وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية ولجميع التشغيلات، ويحمل المنتج الرابع اسم "KeraRoyal ultimate hair care keratin smoothing system" وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (17-6104) وتاريخ صلاحيته 08 / 2019.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات بأرقام التشغيلات المشار إليها، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتابعت بقولها: يجب على منافذ البيع ومراكز التوزيع وصالونات التجميل النسائية إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وينبغي لمستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها.

وأوضحت "الهيئة"، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.