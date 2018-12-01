بعد الأمطار الغزيرة .. "الخليج 365" ترصد مشاهد من الجو لجريان الأودية بتيماء

محمد بن مسعود - الدمام - وسط استنفار للجهات المعنية و"المدني" يباشر بلاغات دخول المياه للمنازل

"تصوير: يحيى المازن" : شهدت محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، أمس، أمطاراً وُصفت بالغزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب، فيما رفعت الجهات الحكومية المعنية من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي شملت المحافظة وقراها تحسباً لوقوع أيّ طارئ، فيما أعلن الدفاع المدني بمنطقة تبوك تعامله مع بلاغات عدة بسبب دخول مياه الأمطار إلى عدد من المنازل في تيماء.

وأظهرت صور جوية لمواقع الأودية على طريق المدينة المنوّرة على مسافة قريبة من المحافظة، كميات الأمطار التي هطلت أمس، حيث بيّنت الصور جريان الأودية، كما أظهرت صور أخرى رُصدت جوياً من "منطقة تُعرف بالصبغة، كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة، ودفعت الأمطار هواة البر، اليوم، إلى الخروج بعائلاتهم للاستمتاع بالأجواء.