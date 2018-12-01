"عسيري" للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل

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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بترقية أحمد بن محمد بن عبده عسيري؛ إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة رئيس كتابة عدل بوزارة العدل.
وبهذه المناسبة، رفع عسيري؛ شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الترقية، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يُذكر أن العسيري؛ من الكفاءات الوطنية المتميزة وتقلّد عديداً من المناصب القيادية في وزارة العدل، وكان مثالاً يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة العمل والمواطنين.
وتلقى "عسيري"؛ التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا -المولى القدير- أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدّد خطاه.
"عسيري" للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بترقية أحمد بن محمد بن عبده عسيري؛ إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة رئيس كتابة عدل بوزارة العدل.
وبهذه المناسبة، رفع عسيري؛ شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الترقية، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يُذكر أن العسيري؛ من الكفاءات الوطنية المتميزة وتقلّد عديداً من المناصب القيادية في وزارة العدل، وكان مثالاً يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة العمل والمواطنين.
وتلقى "عسيري"؛ التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا -المولى القدير- أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدّد خطاه.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
01:27 PM
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بترقية أحمد بن محمد بن عبده عسيري؛ إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة رئيس كتابة عدل بوزارة العدل.
وبهذه المناسبة، رفع عسيري؛ شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الترقية، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يُذكر أن العسيري؛ من الكفاءات الوطنية المتميزة وتقلّد عديداً من المناصب القيادية في وزارة العدل، وكان مثالاً يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة العمل والمواطنين.
وتلقى "عسيري"؛ التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا -المولى القدير- أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدّد خطاه.
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المصدر : الخليج 365
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