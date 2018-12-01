"حارق كل آمالكم" أعتقد عرفتوه .. صفعة تتلقاها "الجزيرة" بتوقيع متابعيها: سقطتم وانتصرنا

محمد بن مسعود - الدمام - استفتاء عن الشخصية الأكثر تأثيراً في أخبار الأسبوع وضعت به "كلينتون" وخلا من ولي العهد

صُدمت قناة الجزيرة، عبر استفتائها "ما الشخصية الأكثر تأثيراً في أخبار هذا الأسبوع؟"، بخروج المتابعين والمعلقين عن خياراتهم، وترشيح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ الشخصية الأكثر تأثيراً في أخبار هذا الأسبوع، فيما شارك في الاستفتاء ١١ ألف مشارك من عدد متابعي حساب القناة على "تويتر"، الذي تجاوز ١٣ مليون متابع -إن كان عدد المتابعين حقيقياً-.

وكانت "الجزيرة" قد وضعت باستفتائها الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز؛ الذي سُجن في الإمارات؛ لإدانته بالجاسوسية قبل العفو عنه، والناشط رائد الفارس؛ الذي قُتل في إدلب الاسبوع الماضي، والسيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر؛ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، فيما جمعت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون؛ وزوجته هيلاري؛ وزيرة الخارجية السابقة في خيار واحد!

وفي التعليق على نتيجة الاستفتاء ، قال مناور صلاح السليمي: "هو الشخص الذي خشيتم أن تضعوه بين هذه الأسماء لعلمكم المسبق في أنه سيكتسحها، أعتقد عرفتوه، ‏هو الرجل الذي شاغلكم ليل نهار وحارق كل آمالكم وتطلعاتكم، هو الشخص الذي له فضلٌ كبيرٌ عليكم، فهو السبب في رزقكم وحصولكم على حفنة من الدولارات فقط لكي تناكفوه العداء..‏ مهمتكم انتهت بالسقوط"، وأضاف: "تابعوا الردود وستعرفون مَن هو أقوى تأثيراً، ‏إنها السنة التي سقطت بها الخنزيرة احفظوها".

فيما قال يحيى العفيفي: "أهم شخصية هذا الأسبوع .. هو ذاك الشخص الذي ترددون اسمه أكثر من عشر مرات في الدقيقة الواحدة .. أعتقد واضحة"، وقال أزد سعيد: "الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، هو الأكثر تأثيراً في الأخبار هذا الأسبوع وكل الأسابيع الماضية، انشغلتم به بالليل والنهار وهو لا يدري عنكم ولا يحسب حسابكم".

وقال مسعود القحطاني: "أكثر واحد تردد اسمه على قناة الخنزيرة الأمير محمد بن سلمان لذلك هو الشخصية الأكثر تأثيراً"، وقال عبدالمحسن الرفيحي: "لماذا لم تذكروا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من أنه كان الشغل الشاغل لكم طوال الفترة السابقة، ولأنكم تعلمون أنه سيكتسح التصويت فلم يتم إدراج اسمه -حفظه الله".

ورد سليمان أبو ماجد على "الرميحي": "لأنهم متأكدون أنه يبي يسحب كل الأصوات لوحطوه ضمن الخيارات"، وأيده المهندس محمد مظفر "بكل تأكيد هذا السبب"، وردت فوزية المرزوقي بـ "الأكثر تأثيراً سقوط الجزيرة وانتصارنا"، فيما وضعت صور عَلم السعودية بمشاركتها.

وقال حساب رمز لنفسه "سلمت لنا يا سلمان": "إنه ولي عهد المملكة العربية السعودية شخصية القرن، فلا نامت أعين الجبناء، ولاعزاء للحاقدين"، فيما جاءت بقية الردود بترشيح الأمير محمد بن سلمان كأفضل شخصية هذا الأسبوع.