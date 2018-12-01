السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي محافظة الحديدة



عدن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي محافظة الحديدة بحضور وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي و مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن صالح الذيباني .

وخلال التدشين أشاد الوكيل القديمي بالأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المحافظات اليمنية وعلى وجة الخصوص محافظة الحديدة.

من جانبه أشار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن إلى أن المركز اعتمد 15 ألف سلة غذائية سيتم توزيعها للنازحين في عدن ولحج والضالع وسكان المناطق المحررة، موضحا أن السلال الغذائية تحتوي على الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات إلى جانب توزيع المواد الإيوائية كالخيام والبطانيات والفرش.

// انتهى //

13:05ت م

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عدن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي محافظة الحديدة بحضور وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي و مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن صالح الذيباني .وخلال التدشين أشاد الوكيل القديمي بالأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المحافظات اليمنية وعلى وجة الخصوص محافظة الحديدة.من جانبه أشار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن إلى أن المركز اعتمد 15 ألف سلة غذائية سيتم توزيعها للنازحين في عدن ولحج والضالع وسكان المناطق المحررة، موضحا أن السلال الغذائية تحتوي على الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات إلى جانب توزيع المواد الإيوائية كالخيام والبطانيات والفرش.// انتهى //13:05ت م0067

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