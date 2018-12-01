السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية

الرباط 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، مضامين الرسالة التي وجهها العاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي أكد فيها أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية.وأوردت إعلان الأمم المتحدة عن تجديد دعمها "لحوار معزز" بين المغرب والجزائر، لما فيه مصلحة المنطقة برمتها، وذلك في ثاني تصريح يدلى به المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة حول أهمية إطلاق حوار دائم بين المغرب والجزائر.وتابعت صحف السبت اهتمامها بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة عشرات الفلسطينين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة العودة وكسر الحصار المستمرة على الحدود بين القطاع وإسرائيلوتطرقت إلى انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، موضحة أن القمة تتناول ثلاثة محاور كبرى تهم "مستقبل العمل" و "البنية التحتية من أجل التنمية"و "مستقبل الغذاء المستدام".كما تابعت صحف المغرب الأزمة المتصاعدة بين روسيا و أوكرانيا على خلفية احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية في مياه بحر زوف.// انتهى //12:58ت م0064