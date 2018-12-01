شكرا لقرائتكم خبر عن «سعودي جاب».. مبادرة جديدة دعماً للقطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

يواجه القطاع الزراعي في المملكة كثيراً من التهديدات والتحديات التي تؤثر سلباً على مستقبله فيها، حيث تتأثر الموارد الطبيعية - بما فيها المياه والأراضي والبيئة - بسبب العوامل الطبيعية، والأنشطة البشرية، والضغط السكاني المتزايد، والممارسات الزراعية غير الملائمة؛ وفي مقدمتها الإفراط في استخدام مياه الري، والأسمدة والمبيدات.

وهنا كان لزاماً على المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع الأنظمة والمبادرات التي تحول دون ذلك، فكان أحدثها مشروع "الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة Saudi Cood Agricultural Practices"، الذي يُعرف اختصاراً بـ "سعودي جاب S.G.A.P"، حيث سيتم إطلاقه في الخامس من ديسمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للتربة.

وتعود نشأة فكرة الممارسات الزراعية الجيدة إلى العام 1997، حيث نشأت تحت اسم Eurep GAP بوصفها مبادرة تولى إنشاءَها مجموعةٌ من تجار التجزئة المنتمين إلى مجموعة عمل Euro-Retailer Produce، الذين يتعاملون مع المتاجر الكبرى في أوروبا، وذلك انطلاقاً من وعيهم بالاهتمام المتزايد لدى المستهلكين بسلامة المنتجات وأثرها البيئي، وصحة العمال والحيوانات وسلامتهم ورعايتهم, فتوصلوا إلى تنسيق المعايير والإجراءات التي يطبقونها والوصول إلى نظام اعتماد مستقل للممارسات الزراعية الجيدة.

وقد قامت Eurep G.A.P بتغيير اسمها إلى GLOBAL G.A.P في العام 2007 لتصبح برنامج اعتماد المَزَارِع الرائد على مستوى العالم الذي يُترجم متطلبات المستهلك في صورة ممارسات زراعية جيدة.

واليوم؛ كثير من دول العالم يطبق فكرة الممارسات الزراعية الجيدة، منها: بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والصين، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمكسيك، والهند.

ويهدف تطبيق مشروع "سعودي جاب S.G.A.P" إلى توفير وتحسين استهلاك مياه الري في الزراعة من خلال استخدام طرق الري الحديثة، وترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

كما يهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات، وفتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية لهم، وتحسين العمليات والممارسات الزراعية، إضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مواصفاته، وتحسين المرافق وظروف العمل والعمال، وتأهيل وتدريب المزارعين والفنيين، وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية عبر حصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.