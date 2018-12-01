شكرا لقرائتكم المغامسي عن مشاركة ولي العهد بقمة العشرين: حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالتوفيق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في قمة العشرين المنعقدة حالياً في العاصمة الارجنتينية بيونس ايرس.

ووجه المغامسي للأمير محمد بن سلمان أبياتاً شعرية قائلاً فيها:

وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا

بنو ” يَعْرُبْ ” وأنتَ لها سماءُ

وقال الشيخ المغامسي، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : (ما شاء الله لا قوةَ إلاّ بالله ، حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والقائد المظفر محمد بن سلمان في قمة العشرين . اللهم انصر به دينك وأعلِ به كلمتك وردّه إلينا سالماً غانماً مؤيداً.

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