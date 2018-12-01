شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر سكان 3 مناطق من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات لحالة أمطار تتواصل لأوقات متفاوتة من مساء اليوم على 3 مناطق.

وأصدرت هيئة الأرصاد تنبيهاً لمنطقة المدينة المنوّرة، وذلك لحالة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، حيث بدأت الحالة العاشرة صباح اليوم، وتتواصل إلى السابعة مساءً، وتشمل: بدر والمدينة والحناكية والعيص وأبيار الماشى والرايس واليتمة والأجزاء المجاورة.

كما حذرت الأرصاد أهالي منطقة مكة المكرّمة، من التقلبات الجوية، والتي ستبدأ الساعة 12 ظهراً وتتواصل للسادسة من مساء اليوم، وتشمل: رابغ وجدة وذهبان وثول وخليص والشعيبة والمجيرمة.

كما صدر تنبيه لمنطقة القصيم من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، في حالة بدأت العاشرة والنصف وتتواصل للسابعة مساءً، وتشمل: بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب.

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