شكرا لقرائتكم مسؤول روسي يستعرض جدول أعمال اللقاء مع وفد المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي “RDIF” كيريل ديميترييف، أن الوفد الروسي سوف يجتمع بنظيره السعودي اليوم السبت، خلال ثاني أيام قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الوقت الحالي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وحسب وكالة أنباء تاس الروسية، فإن ديميترييف أكد أن موسكو تأمل زيادة الاستثمارات السعودية في المشروعات الكبرى داخل روسيا خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الصندوق السياسي الروسي: “فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة، سوف نعقد اجتماعًا مهمًا السبت، لن نناقش فيه قضايا الطاقة فحسب، ولكن أيضًا زيادة استثمارات السعودية في روسيا”.

وأضاف ديميترييف: “استثمرت المملكة بالفعل أكثر من ملياري دولار في روسيا، ونخطط لزيادة الاستثمار أكثر من هذا المستوى خلال الفترة المقبلة”.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الساعات المقبلة، لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك المجال الاقتصادي التجاري.

تتعاون روسيا والمملكة بشكل نشط في تفعيل “أوبك +” بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكانت روسيا قد أكدت أن توطيد العلاقات مع السعودية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لاسيما في ظل العديد من التحديات التي ينتظرها.

وأظهر مقطع فيديو العلاقة القوية التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين مساء أمس الجمعة.

وخلال جلسة مجموعة العشرين مساء الأمس صافح ولي العهد بوتين، فيما شد الأمير محمد بن سلمان على يد الرئيس الروسي في مشهد يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وروسيا.

ويُجهز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي من المتوقع مناقشتها خلال اللقاء المنتظر بين الجانبين على هامش قمة مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الإعداد لزيارة رسمية- أعلن عنها الكرملين- للمملكة خلال الفترة المقبلة.

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