شكرا لقرائتكم آل الشيخ: ولي العهد أعاد للعرب هيبتهم وشموخهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أنه يحق للسعوديين؛ بل لكل عربي ومسلم، أن يفخروا بالقائد العظيم الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الوزير آل الشيخ؛ في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” تعليقاً على وسم يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين الذي بلغ الترند؛ تزامناً مع انطلاق قمة الـ 20 بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس: يحق اليوم لكل عربي ومسلم عموماً، والسعوديين خصوصاً، أن يفخروا بالقائد الذي أعاد للعرب هيبتهم وشموخهم.. إنه محمد بن سلمان -يحفظه الله-.

وجاءت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمس في قمة مجموعة العشرين ليعكس الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، كما حازت على اهتمام الإعلام العالمي والمحلي، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بالمشاركة الفاعلة والحضور الطاغي لولي العهد، وكيف جذب أنظار وسائل الإعلام العالمية في اجتماعات القمة.

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