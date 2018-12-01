شكرا لقرائتكم موني كنترول عن مصافحة ولي العهد وبوتين: صديقان اشتاقا لبعضهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سلط موقع موني كنترول المعني بالشؤون الاقتصادية عالميًا، الضوء على عدد من النقاط التي برزت بقوة خلال الاجتماع الرئيسي لقمة مجموعة الـ20، والذي عقد أمس الجمعة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بحضور مجموعة كبيرة من قادة أقوى البلدان اقتصاديًا في العالم.

وأبرز الموقع العالمي مصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي شبهها بسلام الأصدقاء الذين لم يروا بعضهم البعض منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن المصافحة اتسمت بالقرب والود بشكل واضح.

وأشار الموقع إلى أن تحية بوتين لولي العهد حملت العديد من علامات التقارب في شتى المجالات بين روسيا والمملكة، وبالأخص فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية.

وكانت روسيا قد أكدت أن توطيد العلاقات مع السعودية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لاسيما في ظل العديد من التحديات التي ينتظرها.

وأظهر مقطع فيديو العلاقة القوية التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين مساء اليوم الجمعة.

وخلال جلسة مجموعة العشرين مساء الأمس صافح ولي العهد بوتين، فيما شد الأمير محمد بن سلمان على يد الرئيس الروسي في مشهد يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وروسيا.

وكان الكرملين قد أعلن عن زيارة رسمية محتملة للرئيس الروسي إلى المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار سعي موسكو لتوطيد العلاقات الثنائية مع الرياض خلال الفترة المقبلة.

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