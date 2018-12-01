شكرا لقرائتكم إنقاذ 5 أشخاص محتجزين في قمة جبل في وادي نعمان بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، إنقاذ 5 أشخاص محتجزين في قمة جبل في وادي نعمان.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة 6:58 من مساء يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول ورد بلاغ مفاده احتجاز 5 أشخاص (١٨-٢٥) سنة في وادي نعمان بقمة جبل في منطقة الخرار.

وعلى الفور تمت مباشرة فرق الإنقاذ مدعومة بوسائل الإنارة، وتم بفضل الله تعالى العمل على إنزالهم بطرق آمنة وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب الشريف، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه في المواقع البرية والجبلية وأخذ الاحتياطات الأساسية من مياه وإسعافات أولية في مثل تلك المواقع والابتعاد عن صعود المناطق الجبلية الخطرة واختيار الأماكن المناسبة للتنزه متمنين السلامة للجميع.

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