الان تتابع إنقاذ بحار بحار تركي تعرض لحاله مرضية طارئة في الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:

تمكنت فرق حرس الحدود بالمنطقة الشرقية من انقاذ بحار تركي تعرض لحالة مرضية طارئة بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام .

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عند الساعة (١١.٢٥) من صباح يوم أمس الجمعة الموافق ١٤٤٠/٣/٢٢هـ ، بلاغا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) التابع لحرس الحدود عن تلقيهم إتصال من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا ؛‏( TRMCC)، وذلك عن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية ، بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعليه فقد تم على الفور تحديد موقع السفينة على بعد مسافة (١٦) ميلاً بحرياً عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتواصل مع كابتنها الذي أفاد عن تعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (٢٨) لحالة مرضية طارئة.

وتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التوجه للموقع ومرافقة السفينة الى الميناء وإخلاء المريض منها ونقله إلى المستشفى بواسطه الهلال الأحمر السعودي.