شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يشارك في المعرض العالمي للتنمية في بلدان الجنوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المعرض العالمي السنوي للتنمية في بلدان الجنوب للعام 2018م GSSD Expo، المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي ينظم تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب بالتعاون، مع وكالات الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الأكاديمية والخيرية، لتعزيز مبادرات ملموسة جنوبية النشأة تساعد على تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ويشارك في المعرض حوالي 50 شريكا مؤسسيا، يمثلون أعضاء الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات إقليمية، ونحو 800 مندوب من أكثر من 120 دولة عضو.