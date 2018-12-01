شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يتسلّم تقرير منجزات «جامعة جدة» في مجال استقطاب ورعاية الموهوبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه، مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الذي سلّمه نسخة من التقرير السنوي لبرنامج استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة، بحضور المشرف على إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين بالجامعة الدكتور فيصل العامري.

وتضمن التقرير أبرز جهود الجامعة في مجال استقطاب ورعاية الموهوبين للعام الدراسي 1438- 1439هـ، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية في رعاية الموهوبين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، منها: قادة الغد، مدارسنا مبدعة، الموهبة عطاء، وبرامج زيارات الموهوبين بالجامعة لمدارس محافظة جدة، واستضافة الجامعة لبعض هذه المدارس، إضافة إلى نشر إستراتيجية وبرامج الجامعة في استقطاب ورعاية الموهوبين عالمياً بالتعاون مع أشهر الجهات والعلماء في هذا المجال؛ لتبادل الخبرات وحرص الجامعة على إنتاج المعرفة و إحداث مفاهيم جديدة في رعاية الموهوبين.

وأعرب مدير الجامعة عن شكره وتقديره على رعايته الدائمة والمستمرة لهذا البرنامج منذ انطلاقه قبل ما يقارب عامين، عاداً هذا البرنامج من أبرز البرامج على مستوى الجامعات السعودية، الذي قدم الكثير للموهوبين والموهوبات سواء من داخل محافظة جدة أو من خارجها، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بهذه الشريحة المميزة من أبناء الوطن وتقديم جميع التسهيلات لحصد أعلى درجات التميز.