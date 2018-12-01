شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يبحث الاحتياجات الإنسانية في جزر القمر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (موروني)إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تلمس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في جمهورية القمر المتحدة، قام فريق من المركز بزيارة للجمهورية للوقوف على الاحتياجات الإنسانية هناك.
والتقى الفريق خلال الزيارة وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية جمعه عبدالله سيد، بحضور القائم بأعمال السفارة السعودية بالنيابة وليد بن سعد الذياب، وتم بحث ما يمكن تقديمة في المجال الإغاثي والإنساني. فيما رحب الوزير جمعه بتلك الخطوة، مقدما شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على هذه البادرة مثمنًا مايقوم به المركز من جهد في هذا الإطار.
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