شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم 9 معلمين بسبب تفوقهم في مبادرة «مسك للمعلمين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) كرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى 9 من معلمي ومعلمات تعليم جدة بسبب تفوقهم في مبادرة المهارات الرقمية «زمالة مسك للمعلمين» وحصولهم على شهادة كامبردج بتفوق.

كرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى 9 من معلمي ومعلمات تعليم جدة بسبب تفوقهم في مبادرة المهارات الرقمية «زمالة مسك للمعلمين» وحصولهم على شهادة كامبردج بتفوق.

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