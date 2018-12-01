شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني القريات» ينجح في إجلاء عائلة إثر حريق بشقتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أخلت فرق الدفاع المدني بالقريات مبني سكني اثر حريق في أحد الشقق، والذي نجح في إجلائهم بوقت قياسي. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات باشرت أمس (الجمعة)، حريقاً في شقة بالدور الثاني بمبنى سكني من ثلاثة أدوار، وتم إخماد الحريق وإخلاء جميع من كان بالشقة وعددهم ستة أشخاص من الجنسية اليمنية (إمراتين وأربعة أطفال)، حيث نقلوا للمستشفى عن طريق الهلال الاحمر، وذلك لتعرضهم للاختناق بسبب كثافة الدخان، وهم بحالة جيدة كذلك تم إخلاء إثنا عشر شخصاً من سكان المبنى أحترازياً.



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