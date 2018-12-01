شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيونس آيرس) التقى الأمير التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم (السبت)، دولة رئيسة وزراء بريطانيا السيدة تيريزا ماي، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والوفد الرسمي لرئيسة وزراء بريطانيا.



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